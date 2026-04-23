Il Napoli si appresta ad affrontare la partita contro la Cremonese, con l’obiettivo di ritrovare la rete del suo attaccante. La squadra cerca di migliorare le proprie statistiche offensive, puntando a superare eventuali difficoltà in zona gol. La sfida rappresenta un momento importante per il centravanti, che mira a raggiungere un record personale durante l'incontro. La Cremonese si prepara a difendersi e a cercare di mettere in difficoltà gli avversari.

"> Il Napoli si prepara a riabbracciare la Cremonese con un obiettivo chiaro: ritrovare i gol del suo centravanti. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, gli azzurri si aggrappano a Rasmus Hojlund, protagonista all’andata con una doppietta che indirizzò il successo esterno del 28 dicembre. Un momento d’oro, quello descritto da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, coinciso con la vittoria della Supercoppa a Riyadh e con una squadra in piena fiducia. Oggi lo scenario è diverso, ma la missione resta identica. Secondo Fabio Tarantino del Corriere dello Sport, il Napoli ha bisogno dei gol del suo numero nove per blindare aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport – “Napoli, Hojlund a caccia del record: la Cremonese per tornare al gol”

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