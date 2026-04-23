Il Milan si prepara a chiudere questa stagione con una corsa decisiva per la qualificazione alla Champions League, con cinque punti ancora da conquistare nelle ultime cinque partite. L’attenzione si concentra su eventuali movimenti di mercato e sulle strategie della squadra in vista delle sfide finali. Nel frattempo, circolano voci riguardo a un possibile sprint di un calciatore internazionale, che potrebbe influenzare gli ultimi incontri di campionato.

2026-04-23 08:47:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: Al Milan mancano cinque punti, da conquistare entro le prossime cinque giornate di campionato, per qualificarsi ufficialmente alla prossima Champions League. E, una volta raggiunto l’obiettivo, sarà tempo di sedersi ad un tavolo per programmare in maniera concreta il prossimo futuro; ad occuparlo, nelle sedie principali, Massimiliano Allegri e Giorgio Furlani. È dal loro colloquio che nascerà il nuovo Milan. Il tecnico livornese è stato chiaro: la sua volontà (e anche la sua priorità) è di restare al Milan, ma vuole una squadra che competa per vincere e, per farlo, serviranno almeno quattro acquisti di livello, di esperienza, di status, col phisique du role da Milan.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Il Milan batte un colpo: Goretzka allo sprint, c’è ottimismo

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