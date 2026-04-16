Corriere dello Sport – Milan Juve Inter e Napoli su Goretzka | il Bayern Monaco però preferisce… Allegri

Da justcalcio.com 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In queste ore si parla molto di calciomercato e del possibile trasferimento di un centrocampista tedesco. Il club italiano che segue da vicino la situazione sta aspettando una risposta ufficiale, mentre il Bayern Monaco, proprietario del cartellino, sembra preferire altri allenatori e piani futuri. Diversi grandi club italiani e stranieri sono interessati al giocatore, ma il Bayern sembra avere altre priorità per il suo futuro.

2026-04-15 09:27:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS: Il Milan attende la risposta di Leon Goretzka con fiducia. Il club rossonero si è mosso con largo anticipo già da qualche settimana: proposta verbale per tre anni a circa 5 milioni di euro all’anno, bonus compresi. Un tentativo per cercare di mettere le mani su un giocatore internazionale che potrebbe conferire al centrocampo milanista maggiore esperienza in vista della prossima Champions.   Milan, qualificazione Champions fondamentale per convincere Goretzka: la situazione. Sarà fondamentale per il club rossonero giocare in Europa, sia come ulteriore carta sul tavolo per convincere Goretzka a sbarcare a Milano, ma anche per questioni finanziarie.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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