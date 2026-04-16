Corriere dello Sport – Milan Juve Inter e Napoli su Goretzka | il Bayern Monaco però preferisce… Allegri

In queste ore si parla molto di calciomercato e del possibile trasferimento di un centrocampista tedesco. Il club italiano che segue da vicino la situazione sta aspettando una risposta ufficiale, mentre il Bayern Monaco, proprietario del cartellino, sembra preferire altri allenatori e piani futuri. Diversi grandi club italiani e stranieri sono interessati al giocatore, ma il Bayern sembra avere altre priorità per il suo futuro.

2026-04-15 09:27:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS: Il Milan attende la risposta di Leon Goretzka con fiducia. Il club rossonero si è mosso con largo anticipo già da qualche settimana: proposta verbale per tre anni a circa 5 milioni di euro all’anno, bonus compresi. Un tentativo per cercare di mettere le mani su un giocatore internazionale che potrebbe conferire al centrocampo milanista maggiore esperienza in vista della prossima Champions. Milan, qualificazione Champions fondamentale per convincere Goretzka: la situazione. Sarà fondamentale per il club rossonero giocare in Europa, sia come ulteriore carta sul tavolo per convincere Goretzka a sbarcare a Milano, ma anche per questioni finanziarie.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Milan, Juve, Inter e Napoli su Goretzka: il Bayern Monaco però preferisce… Allegri Notizie correlate Corriere dello Sport – sfida a Juve e Milan, lascerà il Bayern a zero2026-03-25 09:06:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: Napoli-Milan è cominciata molto prima di accendere le luci del... Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli-Milan anche sul mercato: sfida totale per Goretzka” Altri aggiornamenti Temi più discussi: Milan, Juve, Inter e Napoli su Goretzka: il Bayern Monaco però preferisce… Allegri; Risultati e news della UEFA Champions League; Calciomercato Milan, in arrivo la decisione di Goretzka; Pagelle Napoli-Milan: Politano da applausi, Nkunku rimandato. Tutti i voti. Milan, Allegri dice sì! Il club ora fa sul serio: i dettagliAllegri appoggia pienamente il colpo, il Milan vuole il top player: attenzione alla risposta del centrocampista internazionale ... spaziomilan.it Milan, Juve, Inter e Napoli su Goretzka: il Bayern Monaco però preferisce AllegriIl Milan attende la risposta di Leon Goretzka con fiducia. Il club rossonero si è mosso con largo anticipo già da qualche settimana: proposta verbale per tre anni a circa 5 milioni di euro all’anno, b ... msn.com Il momento che spezza davvero Bayern Monaco-Real Madrid arriva nel finale, quando la partita sembra avviata ai tempi supplementari In pochi minuti Camavinga colleziona due cartellini gialli e quindi la conseguente espulsione. Restano dubbi però per il co - facebook.com facebook Champions League: completato il quadro delle semifinali con Arsenal e Bayern Monaco, fuori Sporting e Real Madrid. Serata ricca di emozioni e di gol per Bayern-Real Madrid finita 4-3. All'Arsenal è bastato lo 0-0 per estromettere lo Sporting Lisbona. d x.com