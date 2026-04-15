Conte spiazzato da De Laurentiis? L’annuncio del Corriere della Sera preoccupa i dettagli

Recentemente, si sono intensificati i rumors tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis, con voci che indicano una rottura nella loro riservatezza. Il Corriere della Sera ha pubblicato un articolo che solleva preoccupazioni riguardo a possibili tensioni tra i due, senza fornire dettagli specifici. La vicenda ha attirato l’attenzione di diversi osservatori, aumentando l’interesse pubblico sulle dinamiche che coinvolgono le due figure.

Tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis i rumors sono implacabili: la riservatezza che i due avevano costruito nel tempo sembra ormai saltata. Il Corriere della Sera è netto: Conte non ha gradito le parole del suo presidente, e la reazione non è di poco conto. Il patto del silenzio è saltato: Conte non gradisce. Secondo Il Corriere della Sera, da sempre c’è un accordo implicito tra Conte e De Laurentiis: niente dichiarazioni pubbliche sul futuro, niente mosse a sorpresa, niente che potesse creare pressione nei momenti delicati della stagione. Il presidente azzurro, parlando da Los Angeles attraverso il New York Times, avrebbe di fatto ignorato quell’intesa: probabilmente, però, ha scelto consapevolmente di farlo, che è ancora più significativo.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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Annuncio ufficiale di De Laurentiis su Antonio Conte: il tweet del presidente del Napoli.

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