A Correggio, i carabinieri hanno identificato un uomo sospettato di aver derubato una coppia mentre si trovava in auto. Durante le indagini, sono state raccolte prove che hanno portato all'individuazione del presunto responsabile del furto e dell’utilizzo non autorizzato di una carta di credito. La vicenda è ora al vaglio delle autorità competenti, che stanno proseguendo con le verifiche.

Correggio (Reggio Emilia), 23 aprile 2026 – Le indagini dei carabinieri della caserma di Correggio hanno permesso di individuare il presunto autore di un furto con successivo uso illecito di una carta di credito. Furto avvenuto con l’inganno. I fatti risalgono allo scorso ottobre. Il ladro aveva approfittato della gentilezza della vittima, che si era prestata a dare un passaggio in auto a un giovane di 27 anni, abitante a Correggio. In auto c’erano marito e moglie. Avevano dato un passaggio al giovane, che rientrava a casa. Ma durante il tragitto era riuscito a impossessarsi di una carta Postepay da una borsa, con la quale aveva poi effettuato subito alcuni acquisti e pagamenti non autorizzati.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Correggio, deruba una coppia durante passaggio in auto

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