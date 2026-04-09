Fora pneumatici alle auto in sosta e deruba i clienti distratti | identificato

I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno individuato un uomo di 49 anni di provenienza napoletana responsabile di aver forato pneumatici di auto in sosta e di aver sottratto oggetti ai clienti distraibili. L’uomo ha compiuto almeno quattro azioni simili in diversi momenti e in località vicine. Le forature sono state effettuate utilizzando una tecnica specifica, che gli ha permesso di agire più volte in modo ripetuto.

Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno identificato l’autore, un 49enne napoletano, che nei mesi precedenti, in quattro circostanze, poco distanti tra loro, si rendeva responsabile, mediante la tecnica del c.d. “ foro del pneumatico ” di danneggiamento, furto e prelievo fraudolento mediante utilizzo di carte di credito in danno degni ignari clienti del centro commerciale “Montoro Centro” di Montoro. Il “furbetto” si posizionava nei pressi del centro commerciale montorese ed individuato le potenziali vittime attendeva che parcheggiassero il veicolo nell’area adibita alla sosta dei mezzi e mentre le stesse erano all’interno dell’esercizio commerciale forava gli pneumatici delle loro autovetture. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fora pneumatici alle auto in sosta e deruba i clienti distratti: identificato Leggi anche: Garbagnate, pneumatici bucati alle auto in sosta in via 4 Novembre Furti di pneumatici dalle auto in sosta, è allarme tra i residentiFurto di pneumatici in via della Fornace Bizzarri, dove un'automobile, una volta rimosse le gomme e i cerchioni, è stata posizionata, come da prassi... Cambio gomme invernali 2025: tutto quello che bisogna sapere con @AndreaCarsandMore Il suo passo carrabile è sempre occupato, gommista fora gli pneumatici a un'autoLa Spezia, 15 febbraio 2024 - Chiama per la rimozione di un’auto, poi le buca le gomme: la polizia locale denuncia un gommista. Sul finire dell’anno scorso si è verificato un fatto sul quale gli ... lanazione.it Viola il divieto di avvicinamento alla ex e le fora gli pneumatici dell’auto: arrestatoCologno al Serio (Bergamo) – Nonostante il divieto di avvicinamento, fora gli pneumatici dell’auto della ex compagna, vittima delle sue persecuzioni. Per questo motivo i carabinieri della stazione di ... ilgiorno.it