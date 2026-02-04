Roma | deruba fattorino durante consegna e fa spesa con sua carta credito arrestato ad Albano

Un uomo ha approfittato di un momento di distrazione di un fattorino ad Albano Laziale e gli ha rubato il portafogli lasciato sul furgone durante la consegna. Poi ha usato la carta di credito del fattorino per fare acquisti. La polizia ha individuato e arrestato il ladro poco dopo, mettendo fine alla sua fuga.

Un episodio di furto si è verificato ad Albano Laziale, dove un uomo ha colto l'attimo di distrazione di un fattorino, impegnato nella consegna delle merci, per sottrarre il portafogli lasciato incustodito sul furgone. Approfittando di questa situazione, ha iniziato a fare acquisti utilizzando la carta di credito della vittima. Tuttavia, il suo shopping sfrenato è durato poco tempo, poiché l'uomo, un quarantottenne romano, è stato arrestato dalla Polizia di Stato nel giro di pochi minuti. Il furto e la reazione del fattorino. L'incidente è avvenuto in Corso Matteotti, mentre l'addetto alle consegne era ancora intento a scaricare alcuni pacchi nei pressi di un supermercato.

