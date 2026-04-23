Migliaia di lavoratori sindacalizzati di una grande azienda tecnologica si sono radunati nel complesso produttivo di semiconduttori nella città di Pyeongtaek, in Corea del Sud. La protesta è nata dalla richiesta di bonus più elevati e di migliori tutele salariali. La mobilitazione ha coinvolto dipendenti di uno dei principali produttori di dispositivi elettronici del paese. La protesta si è svolta senza incidenti e ha attirato l’attenzione delle autorità locali.

(LaPresse) Migliaia di lavoratori sindacalizzati della Samsung Electronics si sono riuniti nel complesso produttivo di semiconduttori di Pyeongtaek per chiedere bonus più alti e maggiori tutele salariali. La protesta si è svolta tra striscioni e slogan, con richieste di “trasparenza nelle retribuzioni” e l’abolizione dei limiti ai bonus aziendali. Secondo il sindacato, circa 40.000 lavoratori hanno partecipato alla mobilitazione, mentre la polizia non ha diffuso stime ufficiali. La manifestazione arriva in un momento di forte crescita del settore dei semiconduttori, trainato dalla domanda globale legata all’intelligenza artificiale. Nelle stesse ore, il concorrente SK Hynix ha annunciato risultati record di fatturato e utile trimestrale.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Corea del Sud, protesta alla Samsung: migliaia di lavoratori in piazza

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