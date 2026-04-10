Il K-pop piace a tutti ma un po’ meno alla Corea del Sud

Il K-pop, genere musicale molto popolare a livello globale, riscuote grande successo anche in molti paesi, ma non in Corea del Sud, dove alcuni giovani esprimono opinioni critiche. In un video pubblicato su un canale YouTube dedicato alla musica, un ascoltatore ha spiegato di non seguire più il genere perché ritiene che i brani degli idol siano troppo simili tra loro e manchino di originalità. La discussione evidenzia la percezione di una certa omogeneità nel panorama musicale degli artisti sudcoreani.

I coreani ascoltano il K-pop? «Non lo ascolto perchè i brani degli idol hanno uno stile troppo simile, e non ho percepito la loro unicità – dice Seo-jun, in un video pubblicato sul canale Youtube K Explorer –. È per questo motivo che ascolto principalmente canzoni pop». Il K-pop resta uno dei prodotti culturali più redditizi della Corea del Sud, con un giro d’affari da miliardi di dollari. Eppure viene sempre più descritto come un settore in difficoltà: calano le vendite interne, cresce la distanza tra il successo internazionale e un mercato domestico che si indebolisce, e guarda agli Stati Uniti. Fuori dai confini nazionali il K-pop continua a funzionare, inserendosi nel fenomeno dell’ Hallyu, l’Onda Coreana, un termine con cui si indica la rapida diffusione della cultura pop sudcoreana a partire dagli anni Novanta. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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