corea del nord kim rieletto alla guida del partito dei lavoratori

Kim Jong Un è stato riconfermato segretario generale del Partito dei Lavoratori durante un congresso in cui sono stati approvati nuovi obiettivi per rafforzare l'esercito. La decisione deriva dalla volontà di consolidare il controllo e promuovere una strategia di sviluppo economico. La riunione ha visto partecipanti provenienti da diverse sezioni del partito, che hanno discusso le prossime linee guida. La conferma di Kim segna una continuità nella leadership del Paese.

Pyongyang, 23 feb. (Adnkronos) - Il leader nordcoreano Kim Jong Un è stato rieletto segretario generale del Partito dei Lavoratori al potere in un congresso che si tiene una volta ogni cinque anni. Lo ha riferito oggi la Korean Central News Agency. La decisione è stata presa "in conformità con la volontà incrollabile e il desiderio unanime di tutti i delegati" al nono congresso del partito, ha affermato la Kcna. Il presidente cinese Xi Jinping ha salutato l'inizio di un "nuovo capitolo" nelle relazioni con la Corea del Nord, congratulandosi con Kim Jong Un per la sua rielezione. Secondo quanto ha riferito l'emittente statale Cctv, Xi ha detto a Kim di essere "disposto a lavorare insieme per scrivere un nuovo capitolo nell'amicizia tra Cina e Corea del Nord", aggiungendo che il mondo si trova ad affrontare "cambiamenti che accadono una volta in un secolo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Corea del Nord, Kim Jong Un apre il congresso del Partito dei LavoratoriKim Jong Un ha inaugurato il congresso del Partito dei Lavoratori, un evento che si svolge a Pyongyang.

Kim rieletto leader Partito LavoratoriKim Jong Un è stato riconfermato leader del Partito dei Lavoratori durante il congresso che si tiene a Pyongyang, dopo aver ottenuto il sostegno della maggioranza dei membri.

Argomenti discussi: La misteriosa ascesa della figlia di Kim Jong Un; Kim Jong Un presenta il nuovo lanciamissili per testate nucleari nordcoreano; Nord Corea, Kim svela il super lanciarazzi nucleare: Nessuno sarà protetto; Corea del Nord, Kim celebra i risultati al Nono Congresso.

