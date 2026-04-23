Core Scientific | 3,3 miliardi per scommettere tutto sull’IA

Core Scientific ha annunciato un investimento di 3,3 miliardi di dollari per trasformare i propri data center negli Stati Uniti, concentrandosi sull’intelligenza artificiale. L’azienda intende utilizzare questa somma per espandere e aggiornare le infrastrutture, puntando a rafforzare la propria presenza nel settore tecnologico. La decisione arriva in un momento di crescente interesse per le applicazioni dell’IA e le relative capacità di calcolo.

? Cosa sapere Core Scientific punta 3,3 miliardi di dollari per convertire i data center negli Stati Uniti.. Il piano trasforma le infrastrutture di mining Bitcoin in centri per l'intelligenza artificiale.. Core Scientific punta a raccogliere 3,3 miliardi di dollari tramite l’emissione di titoli garantiti per accelerare la trasformazione dei propri asset verso i data center dedicati all’intelligenza artificiale. La società, che storicamente ha costruito il proprio modello di business sul mining di Bitcoin, sta ridisegnando radicalmente la propria struttura operativa attraverso la gestione di infrastrutture ad alta densità (HDC) destinate alle aziende del settore AI.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Core Scientific: 3,3 miliardi per scommettere tutto sull’IA Notizie correlate Meta punta 100 miliardi sull'IADi fronte ai timori di una bolla, la razionalità è spesso la prima a lasciare la stanza. Meta, accordo da 27 miliardi con Nebius sull’IAMeta ha firmato un accordo da 27 miliardi di dollari con Nebius, piattaforma cloud con sede ad Amsterdam specializzata nell’addestramento e... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Core Scientific pianifica un’offerta di obbligazioni da 3,3 miliardi di dollari per finanziare data center; Core Scientific cerca una vendita di obbligazioni da 3,3 miliardi di dollari per approfondire il pivot verso i data center per l'IA; Core Scientific: la controllata lancia un'offerta di senior note da 3,3 miliardi di dollari con scadenza 2031; Core Scientific prevede di raccogliere 3,3 miliardi di dollari tramite emissione di debito per accelerare la propria transizione verso l'intelligenza artificiale. Core Scientific Announces Pricing of $3.3 Billion of Senior Secured NotesCore Scientific, Inc. (Nasdaq: CORZ) (Core Scientific or the Company), a leader in digital infrastructure for high-density colocation (HDC), today announced that its wholly-owned subsidiary, ... 01net.it Core Scientific Reveals $3.3 Billion Junk-Bond Sale to Pivot Further from Bitcoin Mining to AICore Scientific, a Bitcoin miner turned data center operator, said that it plans to offer $3.3 billion worth of speculative-grade debt. decrypt.co Università del Piemonte Orientale. . In questo episodio di #UPeOple conosciamo la dottoressa Monica Trentin, Postdoctoral Research Fellow del CRIMEDIM, nonché coordinatrice scientifica del progetto PREPSHIELD (Horizon Europe). La sua ricerca è focali - facebook.com facebook