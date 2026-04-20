Inter Como Chivu rilancia Bonny? Grande chance per il francese in Coppa Italia C’è un tabù da sfatare

Cristian Chivu ha deciso di proporre Bonny nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como. La scelta arriva in un momento in cui il francese ha l’opportunità di riscattarsi e di sfatare un tabù personale. La partita si svolgerà questa settimana e rappresenta un’occasione importante per Bonny di mettersi in mostra e dimostrare il proprio valore sul campo.

di Alberto Petrosilli Inter Como, Cristian Chivu è pronto a rilanciare Bonny nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como. Ultime. L’ Inter si tuffa nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como. Con il 21° scudetto ormai a portata di mano, la proprietà Oaktree punta con decisione al “doblete” nazionale, affidandosi a una coppia d’attacco tutta francese per scardinare la difesa lariana e conquistare la finale del 13 maggio. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Inter Como, tocca ad Angelo Bonny: torna titolare dopo 44 giorni per ritrovare il gol e la finale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarà Ange-Yoan Bonny ad affiancare Marcus Thuram nel cuore dell’area di rigore.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Como, Chivu rilancia Bonny? Grande chance per il francese in Coppa Italia. C’è un tabù da sfatare Notizie correlate Virtus, Edwards al momento giusto. C’è da sfatare il tabù Coppa ItaliaCampionati e Supercoppe a livello nazionale, Champions League e Eurocup in Europa, dopo i tanti trofei messi in una bacheca sempre più scintillante,... Bonny-Diouf, Inter alla francese: Toro ko con il brivido, è semifinale di Coppa ItaliaMonza, 4 febbraio 2026 – Nella notte poco stellata e molto piovosa di Monza, l’Inter spegne definitivamente i sogni di un Torino che esce a testa... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Chivu: Scudetto? Rispondo come i colleghi. Anche noi siamo contenti di avvicinarci alla Champions; Como-Inter 3-4, rimonta nerazzurra con Thuram e Dumfries; Inter a un passo dallo Scudetto, +9 sul Napoli: 4-3 in casa del Como; Como - Inter (3-4) Serie A 2025. Como-Inter, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le scelte di Fabregas e ChivuIl centrocampista nerazzurro: Potevamo vincerla con meno apprensione, ma il Como gioca un grande calcio, noi abbiamo dovuto tirare fuori anche quello che non avevamo, ma è la dimostrazione che questa ... tuttosport.com Inter, Sommer o Martinez col Como? La scelta di Chivu e la gestione da qui alla fine…In casa Inter, ha 'sorpreso' la titolarità di Josep Martinez contro il Cagliari in campionato: la scelta di Chivu verso il Como ... fcinter1908.it A meta’ febbraio il #Milan pareggia il recupero contro il #Como, era a -4 dall’ #Inter. Matteo #Gabbia si fa male ed e’ la’ che gira la Nostra stagione. Da allora il Milan fa 8 punti in 7 partite con 4 sconfitte prima del rientro vittorioso di #Verona , perdendo solidità x.com Coppa Italia 25/26 Semifinal 2nd leg Inter Como Stadio Giuseppe Meazza - San Siro - Milano Tue 21 Apr 2026 8.00PM WET (21.00 CET) The Wool Shed FORZA RAGAZZI #CoppaItaliaFrecciarossa #InterClubDublin #FratelliDelM - facebook.com facebook