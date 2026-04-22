Inter-Lazio sarà la finale di Coppa Italia Atalanta ko ai rigori | Motta show para quattro penalty
Nella semifinale di Coppa Italia, la Lazio ha superato l'Atalanta ai rigori, conquistando così l'accesso alla finale contro l’Inter. La partita si è conclusa con i tiri dal dischetto, dove il giovane portiere della Lazio si è distinto parando quattro dei cinque rigori calciati dagli avversari. La sfida si è giocata in un'atmosfera di grande tensione, con entrambe le squadre che hanno dato tutto nel tentativo di raggiungere la finale.
La Lazio batte l'Atalanta ai rigori e si regala la finale di Coppa Italia contro l'Inter. Il giovane portiere Motta eroe della serata: para quattro rigori su cinque.🔗 Leggi su Fanpage.it
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