Inter-Lazio sarà la finale di Coppa Italia Atalanta ko ai rigori | Motta show para quattro penalty

Nella semifinale di Coppa Italia, la Lazio ha superato l'Atalanta ai rigori, conquistando così l'accesso alla finale contro l’Inter. La partita si è conclusa con i tiri dal dischetto, dove il giovane portiere della Lazio si è distinto parando quattro dei cinque rigori calciati dagli avversari. La sfida si è giocata in un'atmosfera di grande tensione, con entrambe le squadre che hanno dato tutto nel tentativo di raggiungere la finale.