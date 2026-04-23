La finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter si giocherà allo stadio Olimpico. La partita rappresenta un momento importante per le squadre coinvolte, poiché le vittorie nelle competizioni di questa stagione influiranno sulla partecipazione alle coppe europee e alla Conference League. La sfida mette a confronto le formazioni di due allenatori con esperienze diverse, in un match che potrebbe determinare le sorti delle loro stagioni.

di Lorenzo Vezzaro Coppa Italia: la finale tra Sarri e Chivu sposta gli equilibri per Europa e Conference League. Tutti i dettagli e gli scenari possibili. Il prossimo 13 maggio lo Stadio Olimpico ospiterà la finalissima di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Questa sfida non mette in palio soltanto un trofeo prestigioso, ma rappresenta un vero spartiacque per le ambizioni internazionali di diversi club in Serie A. I biancocelesti di Maurizio Sarri tornano a giocarsi il titolo davanti al proprio pubblico, mentre i nerazzurri di Cristian Chivu puntano a confermare il loro dominio nelle competizioni nazionali. Coppa Italia: l’impatto di un successo biancoceleste sulla classifica.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Coppa Italia, sarà Lazio Inter all’Olimpico: gara decisiva per il futuro delle coppe europee

ANAGNI: Finale di Coppa Italia di Eccellenza Laziale del 28-01-2026

Notizie correlate

Coppa Italia, tra Inter e Lazio sarà una finale sbilanciata. Ma in gara secca...Lazio-Inter sarà la finale di Coppa Italia, il 13 maggio all’Olimpico, e prepariamoci a vedere doppio, perché pochi giorni prima, probabilmente...

Sorteggi delle coppe europee: Champions, l'Atalanta pesca il Bayern. In Europa League sarà...AGI - A Nyon i sorteggi degli accoppiamenti degli ottavi di finale delle coppe europee.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: La finale di Coppa Italia sarà tra Inter e Lazio; Lazio-Inter, la finale: probabili formazioni, quando e dove vederla; Inter-Lazio finale di Coppa Italia: orario, dove vederla in tv; Semifinali Coppa Italia Frecciarossa: info utili per Atalanta-Lazio.

Coppa Italia, sarà Inter-Lazio la finale! Quando e dove si gioca, l’orario e le info sui bigliettiL'Inter affronterà la Lazio nella finale di Coppa Italia. Dopo la straordinaria vittoria dei nerazzurri per 3-2 sul Como, la Lazio ha battuto l'Atalanta ai rigori dopo un'infinita semifinale: al 2-2 ... fcinter1908.it

Finale di Coppa Italia 2026, Inter Lazio: data, biglietti e cosa sapereL'appuntamento per la finale di Coppa Italia è a Roma. Il 13 maggio Inter e Lazio si scontreranno allo stadio Olimpico della Capitale alle ore 21. I tifosi attendono con ansia l'uscita dei biglietti, ... tg24.sky.it

L'eliminazione dell’Atalanta dalla Coppa Italia avrà delle ripercussioni anche sulla prossima stagione: oltre a vedere sfumare l’ipotesi Supercoppa (si terrà a due nella prossima stagione, la giocheranno Lazio e Inter), la squadra bergamasca si allontana anch - facebook.com facebook

Doppia sfida consecutiva tra Lazio e Inter, tra campionato e Coppa Italia si affronteranno in pochi giorni. Il peso delle due sfide, però, sarà molto diverso 1/6 x.com