Coppa Italia Femminile | la Roma elimina l’Inter | sarà finale con la Juve

Nella semifinale di Coppa Italia Femminile, la Roma ha eliminato l’Inter in trasferta, dopo aver pareggiato all’andata. La squadra giallorossa di Rossettini si è qualificata per la finale, che si giocherà contro la Juventus. La partita di ritorno si è conclusa con il risultato che ha permesso alla Roma di passare il turno, nonostante le difficoltà iniziali.

Dopo il pareggio dell’andata sembrava un’impresa andare a conquistare la qualificazione alla finale in casa dell’Inter, ma le giallorosse di Rossettini ci sono riuscite. La vittoria a Milano apre le porte per la finale in campo neutro: sarà Roma-Juventus per la quarta volta in 5 anni. La Roma la sblocca e raddoppia: poi resiste. Le giallorosse di mister Rossettini interpretano il ritorno della semifinale di Coppa Italia mettendo in campo una prestazione crescente nel corso del match: approfittano delle occasioni conquistate e colpiscono l’Inter. Ad aprire le marcature è Giugliano al 27?, appena 12 minuti dopo c’è il raddoppio di Viens. La Roma vola sul 2-0 all’intervallo per poi giocare un secondo tempo di controllo, pur non senza rischiare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Coppa Italia Femminile: la Roma elimina l’Inter: sarà finale con la Juve Articoli correlati Calcio femminile, Juventus vittoriosa contro la Fiorentina e in finale di Coppa Italia con la RomaLa Juventus conferma la propria statura nelle partite che pesano e archivia con autorevolezza la pratica semifinale di Coppa Italia di calcio... Atalanta elimina la Juve dalla Coppa Italia con tre reti di fila: risultato e dettagli dei golIl 5 febbraio 2026, a Bergamo, l’Atalanta BC ha eliminato la Juventus dalla Coppa Italia con un 3-0 in una partita che ha visto il ritmo serrato del... La Juventus alza al cielo la Supercoppa Italiana femminile: la premiazione Aggiornamenti e notizie su Coppa Italia Femminile Temi più discussi: Coppa Italia Women, il ritorno delle semifinali oggi su Sky; Juve Women in finale di Coppa Italia. Super Capeta, che doppietta! Ora la Roma; Coppa Italia Women, Inter-Roma 0-0 LIVE; Coppa Italia Women | Juventus-Fiorentina | La partita. Juventus-Fiorentina 2-1: gol e highlights della Coppa Italia femminile. VIDEOVittoria anche nella gara di ritorno per le ragazze di Max Canzi, che battono la Fiorentina 2-1 con doppietta di Capeta e volano in finale di Coppa Italia Women. Ininfluente la rete segnata da Omarsdo ... sport.sky.it Calcio femminile, Juventus vittoriosa contro la Fiorentina e in finale di Coppa Italia con la RomaLa Juventus conferma la propria statura nelle partite che pesano e archivia con autorevolezza la pratica semifinale di Coppa Italia di calcio femminile, ... oasport.it Roma Femminile in finale di Coppa Italia, Lukasova: "Non è stato facile battere l'Inter" x.com Segui su Violanews Juventus-Fiorentina Femminile https://www.violanews.com/cronaca-live/coppa-italia-femminile-juventus-fiorentina-live-seguila-dalle-18-su-violanews/ #violanews #Fiorentina #juventus #coppaitalia - facebook.com facebook