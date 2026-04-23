Atalanta Lazio 2-3 dcr | Motta eroe i biancocelesti avversari dell’Inter in finale di Coppa Italia

Nella partita tra Atalanta e Lazio, terminata 2-3 ai rigori dopo il pareggio 2-2 nei tempi regolamentari, l’attenzione si è concentrata sulle parate di un portiere biancoceleste. Durante la serie dal dischetto, il portiere ha parato quattro rigori, contribuendo alla qualificazione della sua squadra alla finale di Coppa Italia contro l’Inter. La sfida si è svolta in una cornice di grande tensione e spettacolo.

di Alberto Petrosilli Atalanta Lazio 2-3 d.c.r.: i biancocelesti, grazie ad un eroico Motta che para 4 rigori, raggiungono l’Inter in finale di Coppa Italia. L’ Inter conosce finalmente la sua avversaria per l’atto conclusivo della competizione: sarà la Lazio di Maurizio Sarri a sfidare i nerazzurri nella finalissima dell’Olimpico il 13 maggio. LEGGI ANCHE. le ultimissime in casa Inter Atalanta Lazio, biancocelesti in finale di Coppa Italia. La semifinale contro l’Atalanta è stata una battaglia infinita, chiusa sull’1-1 dopo 120 minuti grazie alle reti di Romagnoli e Pasalic. Ai calci di rigore è salito in cattedra il portiere Motta, capace di neutralizzare ben quattro tentativi bergamaschi (Scamacca, Zappacosta, Pasalic e De Ketelaere).🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Atalanta Lazio 2-3 d.c.r.: Motta eroe, i biancocelesti avversari dell’Inter in finale di Coppa Italia BOLOGNA-LAZIO 2-5 DCR | HIGHLIGHTS | QUARTI DI FINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 Notizie correlate Edoardo Motta eroe della Lazio! Il portiere scuola Juventus para 4 rigori all’Atalanta e manda i biancocelesti in finale di Coppa Italiadi Marco BaridonEdoardo Motta ha mandato la Lazio in finale di Coppa Italia parando 4 rigori all’Atalanta. Diretta gol Coppa Italia: la Lazio vince ai rigori contro l’Atalanta e va in finale! Motta eroe: para 4 rigori!Celik Roma, irrompe un big di Serie A: novità decisive sul laterale in scadenza con i giallorossi! Le ultimissime di mercato Mercato Milan, spunta un... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Atalanta-Lazio 2-3 dcr, le pagelle della semifinale di ritorno di Coppa Italia; Super Motta porta la Lazio in finale! Atalanta ko ai rigori, ora l'Inter; Coppa Italia, Atalanta-Lazio: si riparte dal 2-2 dell'andata, in palio la finale contro l'Inter; Coppa Italia Frecciarossa | LIVE Atalanta-Lazio 1-1. Atalanta Lazio 2-3: SUPER EDOARDO MOTTA! Quattro rigori parati, Lazio in finaleAtalanta Lazio: i biancocelesti di Maurizio Sarri scendono in campo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia 2025-2026. Segui il match con noi! L’Atalanta e la Lazio si sfidano oggi a partire dall ... lazionews24.com RIVIVI DIRETTA - Atalanta - Lazio 2-3, Motta decisivo ai rigori: i biancocelesti sono in finale!ATALANTA - LAZIO 1-1: 84' Romagnoli (L), 86' Pasalic (A), ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (93' Ahanor), Djimsiti, Kolasinac (71' Kossounou); Zappacosta, De ... lalaziosiamonoi.it Neschio. . REAZIONE IN DIRETTA ai MIRACOLI di MOTTA ATALANTA-LAZIO 2-3 d.c.r. #AtalantaLazio #Motta #CoppaItalia - facebook.com facebook LAZIO IN FINALE Sarà la Lazio ad affrontare l’Inter in finale di Coppa Italia. Protagonista assoluto Motta che para 4 rigori consecutivi all’Atalanta: Scamacca, Zappacosta, Pasalic e De Ketelaere ipnotizzati dal portiere biancoceleste #Tuttosport #Atalanta # x.com