Coppa Italia | Inter in finale grazie… al futsal e all’hockey

L’Inter ha raggiunto la finale di Coppa Italia, grazie a una serie di eventi che vanno oltre le azioni in campo. Oltre ai gol di Calhanoglu e Sucic e alla testa del regista turco, un ruolo importante è stato giocato da un intervento del portiere spagnolo. Questo intervento, che ha suscitato discussioni, rappresenta un episodio singolare nella storia del club, rendendo la qualificazione ancora più particolare.

Non solo il destro di Hakan Calhanoglu e quello di Petar Sucic. O la testa del regista turco. Ci sono anche mani, braccia e corpo di un portiere spagnolo – il primo della storia nerazzurra, o forse no – sulla finale di Coppa Italia conquistata martedì sera dall’Inter. Josep Martinez Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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