Il Messina Futsal supera il Marsala 2012 e vola in finale di Coppa Italia

Il Messina Futsal ha battuto il Marsala 2012 grazie a una prestazione determinante, spinto dalla voglia di raggiungere un risultato storico. La vittoria è arrivata dopo un incontro intenso, che ha visto i giocatori mettere in campo tutta la loro energia e concentrazione. Con questa vittoria, il club messinese si assicura un posto in finale di Coppa Italia di Serie A2, un traguardo importante per la squadra e per il calcio locale.

La squadra giallorossa si è imposta per 10 a 2 sul parquet di Montepiselli, qualificandosi, così, per l’ultimo atto del girone D della manifestazione Tricolore Il Messina Futsal è in finale di Coppa Italia di Serie A2, altro traguardo storico per il club dello Stretto e lo sport cittadino. La squadra giallorossa ha battuto (10-2) il Marsala 2012, qualificandosi, così, per l’ultimo atto del girone D della manifestazione Tricolore, che la vedrà impegnata, martedì 3 marzo, contro il Mazara 2020 con l’obiettivo di vincere per centrare l’accesso alla prestigiosa fase nazionale. Sul parquet del “PalaLaganà” di Montepiselli e davanti ad una calorosa e festosa cornice di pubblico, il quintetto guidato in panchina da Giuseppe Fiorenza impone subito il proprio ritmo ai lilibetani, che presentavano diversi giovani in distinta, sbloccando il punteggio al 5’ grazie al gol dell’argentino Franco Flores, bravo nel finalizzare un’efficace e veloce azione corale. 🔗 Leggi su Today.it

Messina Futsal 10 - 2 Marsala Futsal Finisce qui la nostra avventura in Coppa Italia È stata l’occasione per i nostri giovani di fare esperienza tra i grandi, infatti molti gli under 19 e Under 17 in campo oggi Di Cazzin e Pietro Bonafede le marcature - facebook.com facebook