Aversa ospita Coppa Italia Futsal della Federazione Sportiva Sordi | ad aprile semifinali e finale al PalaJacazzi

Aversa sarà teatro delle fasi finali della Coppa Italia di calcio a cinque organizzata dalla Federazione Sportiva Sordi Italia. Il 18 e 19 aprile, il PalaJacazzi ospiterà le semifinali e la finale di questa competizione, che coinvolge squadre di atleti sordi provenienti da diverse regioni. La manifestazione si svolge nel rispetto delle norme vigenti e mira a promuovere lo sport e l’inclusione.

Sport e inclusione ad Aversa. Il 18 e il 19 aprile il PalaJacazzi ospiterà le semifinali e la finale della Coppa Italia di calcio a cinque della Federazione Sportiva Sordi Italia (FSSI). In campo quattro squadre che si contenderanno il trofeo in una due giorni dedicata allo sport e all’inclusione. L’evento è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa nell’aula consiliare del Comune di Aversa. Tra i presenti il sindaco Francesco Matacena, l’assessora alle politiche sociali Giulia Lauriello, il delegato sport FSSI Campania Camillo Galluccio, il presidente ENS Caserta Biagio Mbaya, l’organizzatore dell’evento Massimiliano Motti, il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro e i consiglieri di maggioranza Ivan Giglio, Lucia Aversano e Antonio Mottola, questi ultimi due promotori dell’incontro in aula consiliare. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa ospita Coppa Italia Futsal della Federazione Sportiva Sordi: ad aprile semifinali e finale al PalaJacazzi Articoli correlati Leggi anche: Calcio a cinque. Futsal in finale di Coppa Italia Le Marche 'ombelico' del futsal: ad Ancona la Finals di Coppa Italia, a Pesaro l'atto conclusivo della ChampionsANCONA - Negli occhi ancora un PalaTriccoli, teatro dell’ultima Final Eight, stracolmo in ogni ordine di posto per la scorsa finale di Coppa Italia. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Coppa Italia Futsal Futsal, le finali maschili di Coppa Italia per il secondo anno di fila nelle Marche in cinque città diverse: Ancona, Jesi, Cerreto, Potenza Picena e UrbinoIl sipario sulla primavera dei maxi eventi del futsal italiano si è alzato nella mattinata di giovedì 12 marzo nel favoloso scenario della Mole Vanvitelliana di Ancona, sede della conferenza di ... corriereadriatico.it Orange Futsal, l'Under 19 vola in finale di Coppa Italia: il coronamento di un'annata indimenticabileDopo la vittoria del campionato contro il Cornedo, la squadra di Patanè punta a un nuovo trofeo. Il segreto del successo: un gruppo autoctono cresciuto al PalaBrumar ... lavocediasti.it