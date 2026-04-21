Coppa Italia di Calcio Balilla | Besozzo accoglie 120 atleti paralimpici

Lo scorso fine settimana, nella palestra delle scuole medie di Besozzo, si sono svolte le gare della Coppa Italia di calcio balilla paralimpico. Più di 120 atleti provenienti da diverse regioni italiane hanno partecipato all'evento, che si è tenuto nei giorni 19 e 20 aprile. La competizione ha coinvolto atleti con diverse disabilità, riuniti per confrontarsi nel torneo nazionale di calcio balilla paralimpico.

Oltre 120 sportivi provenienti da diverse zone d’Italia si sono riuniti nella palestra delle scuole medie di Besozzo durante lo scorso fine settimana, il 19 e il 20 aprile, per disputare la Coppa Italia di calcio balilla paralimpico. L’evento, che ha protagonisti atleti con disabilità motorie in carrozzina e persone con disabilità intellettivo-relazionali, ha trasformato il comune varesino nel centro nevralgico della Federazione paralimpica italiana Calcio Balilla (Fpicb). Il bilancio tecnico e i nuovi equilibri sul podio. La competizione ha offerto momenti di altissimo livello agonistico, portando alla luce nuove gerarchie all’interno delle categorie rappresentate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Coppa Italia di Calcio Balilla: Besozzo accoglie 120 atleti paralimpici Notizie correlate Leggi anche: Messina incorona i campioni mondiali di calcio balilla: 534 atleti da 26 Paesi Ravanusa sul tetto d’Italia, la Pro Sport conquista ancora la Coppa nazionale nel calcio balilla paralimpicoLa Pro Sport Ravanusa si conferma protagonista assoluta del calcio balilla paralimpico italiano e conquista la Coppa Italia 2026 al termine di una... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Coppa Italia, il tabellone: Atalanta-Lazio e Inter-Como le semifinali; Internazionali, Scudetto, Coppa Italia e derby. Al Foro Italico una settimana da incubo; Chivu vuole il doblete, Fabregas può fare la storia: tutte le chiavi di Inter-Como; Dove vedere Inter-Como di Coppa Italia in tv? Mediaset o Dazn, orario. Sarri diretta prima di Atalanta-Lazio di Coppa Italia: segui la conferenza stampa di oggi LIVEIl tecnico biancoceleste presenta la semifinale di ritorno della competizione tricolore: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Atalanta-Lazio: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la semifinale di Coppa ItaliaDopo il 2-2 dell'andata all'Olimpico la Dea di Raffaelel Palladino e i biancocelesti di Maurizio Sarri si giocano il pass per l'ultimo atto del trofeo nazionale ... tuttosport.com La top 5 dei gol in semifinale di Coppa Italia Ve ne ricordate altri stupendi x.com Inter-Como | Coppa Italia - Info Settore Ospiti In relazione alla semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma domani sera a San Siro, si informano i tifosi lariani che il parcheggio riservato al settore ospiti, di cui si consiglia l’utilizzo, sarà accessibile a part facebook