Venerdì scorso le due squadre hanno disputato partite che hanno attirato l’attenzione dei tifosi. Oggi, invece, sono pronte a sfidarsi per ottenere l’accesso alla finale di coppa di Francia, con calcio d’inizio alle 21:10. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e le quote delle scommesse sono state pubblicate, mentre gli appassionati attendono di scoprire quale squadra avanzerà verso la finale.

Venerdì scorso hanno dato spettacolo, ma oggi Lens e Tolosa scendono in campo con in palio la finale di coppa di Francia. I sang et or hanno rischiato e non poco dopo lo 0 a 2 del primo tempo, ma aiutati dall’inferiorità numerica e da un avversario con poco o nulla da chiedere al torneo hanno rimontato e si sono presi 3. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lens-Tolosa (Coppa di Francia, 21-04-2026 ore 21:10): formazioni, quote, pronostici

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