Il 21 aprile alle 21:10 si gioca al Bollaert-Delelis la semifinale di Coppa di Francia tra il RC Lens e il Tolosa. La partita si svolge nello stadio di casa del Lens, con l’obiettivo di raggiungere la finale e ottenerne il pass per le competizioni europee. La sfida si presenta come un appuntamento importante, che può decidere il proseguimento della stagione per entrambe le squadre.

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© Calcionews24.com - Lens Tolosa, semifinale di Coppa di Francia da brividi: in palio c’è anche l’Europa

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