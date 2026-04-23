Coppa del Mondo 2026 | ecco tutti i protagonisti

Tra poche settimane si terrà la 23a edizione della Coppa del Mondo, un evento che nel 2030 raggiungerà i 100 anni di storia. La competizione è considerata il torneo più importante al mondo e il trofeo più ambito nel calcio internazionale. Si tratta di un appuntamento che coinvolge numerose nazionali provenienti da tutto il pianeta, attirando l’attenzione di milioni di tifosi e appassionati.

Tra poche settimane andrà in scena la 23esima edizione della Coppa del Mondo, che nel 2030 festeggerà 100 anni di storia, per il torneo più importante in assoluto e il trofeo che vale di più al mondo. Sul Web già sono pronte tutte le statistiche dei singoli match e delle favorite alla vittoria del Mondiale 2026, con le quote aggiornate sia delle Nazionali che dei migliori calciatori. Quello che salta subito all’occhio è la sfida tra Europa e Sudamerica, con una top 5 da paura. La top 5 delle favorite ai Mondiali. Le Nazionali Europee vengono posizionate leggermente più in alto nell’olimpo delle favorite rispetto alle sudamericane, ma è una lotta di tutto rispetto.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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