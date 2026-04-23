Coop Alleanza 3.0 vola | utili a 38 milioni e nuovi piani per il 2030

Nel corso dell'ultimo esercizio, Coop Alleanza 3.0 ha registrato un utile consolidato di circa 38,5 milioni di euro. La cooperativa ha annunciato anche nuovi piani di sviluppo per il 2030. I risultati finanziari sono stati comunicati ufficialmente e testimoniano una crescita rispetto agli anni precedenti. L'azienda ha continuato a espandere la propria presenza e a rafforzare la propria posizione sul mercato.

?? Cosa sapere Coop Alleanza 3.0 chiude l'esercizio con un utile consolidato di 38,5 milioni di euro. Il gruppo destina 100 milioni di euro a investimenti e al Piano Strategico 2030. Coop Alleanza 3.0 chiude l'esercizio con un utile consolidato di 38,5 milioni di euro, segnando una crescita significativa rispetto all'anno precedente grazie a vendite che hanno toccato i 5.869 milioni di euro, in rialzo del 2,3%. Il bilancio presentato dalla cooperativa evidenzia un percorso di rilancio deciso .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Coop Alleanza 3.0 vola: utili a 38 milioni e nuovi piani per il 2030 Notizie correlate Leggi anche: Coop Alleanza 3.0 accelera, l'anno si chiude con utili in crescita a 38,5 milioni Leggi anche: Coop Alleanza 3.0, nel 2025 balzo dell'utile a 38,5 milioni Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Coop Alleanza 3.0: Chiusi per scelta 25 aprile e 1 maggio; COOP ALLEANZA 3.0, USO SMISURATO DEI LICENZIAMENTI PER GIUSTA CAUSA. LAVORATRICI E LAVORATORI SOTTO PRESSIONE; Coop Alleanza 3.0 conferma chiusura di supermercati e iper il 25 aprile e il 1° maggio; Coop Alleanza 3.0: all’Ipercoop Colonne di Brindisi arrivano le pensiline fotovoltaiche. Coop Alleanza 3.0, nel 2025 balzo dell'utile a 38,5 milioni (2)Le vendite ad insegna sono cresciute del 2,3% sul 2024, attestandosi a 5.869 milioni, confermando la progressione che, a partire dalla fusione (2016), ha fatto registrare un + 26,3%. (ANSA) ... ansa.it Coop Alleanza 3.0 chiude il 25 aprile e il 1° maggio: Scelta coerente con i nostri valoriAnche nei punti vendita pugliesi stop alle attività per Festa della Liberazione e Festa del Lavoro: al centro diritti, memoria e identità cooperativa ... trmtv.it Sta per cominciare qualcosa di nuovo. Coop Alleanza 3.0 si racconta in un modo diverso, per rendere ancora più chiaro il valore che vogliamo creare insieme. Perché da noi la spesa è un abbraccio che lega migliaia di persone e che, ogni giorno, tiene viv - facebook.com facebook Coop Alleanza 3.0, nel 2025 balzo dell'utile a 38,5 milioni. Trombone: 'ora ultimo sforzo per recuperare gap nel retail', perdita più che dimezzata #ANSA x.com