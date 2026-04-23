Coop Alleanza 3.0 accelera l' anno si chiude con utili in crescita a 38,5 milioni

Coop Alleanza 3.0 ha chiuso l’anno con un utile di 38,5 milioni di euro, segnando un incremento rispetto ai periodi precedenti. La cooperativa ha continuato il suo percorso di rilancio e crescita, mantenendo un andamento positivo nel bilancio consolidato di gruppo. La società ha rafforzato la propria posizione nel settore della distribuzione, confermando un trend di miglioramento nei risultati finanziari.

Il percorso di rilancio e crescita di Coop Alleanza 3.0 prosegue con vigore, segnando un anno caratterizzato da un utile di bilancio Consolidato di Gruppo pari a 38,5 milioni di euro. Si tratta di un balzo in avanti significativo rispetto all'esercizio precedente, con un incremento di 20,4.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Coop Alleanza 3.0, nel 2025 balzo dell'utile a 38,5 milioni Campari: utili a 386 milioni, vendite in crescita organicaIl bilancio 2025 di Campari registra un utile di gruppo di 386 milioni di euro, con una crescita organica delle vendite nette del 2,4% e un aumento... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Coop Alleanza 3.0: Chiusi per scelta 25 aprile e 1 maggio; COOP ALLEANZA 3.0, USO SMISURATO DEI LICENZIAMENTI PER GIUSTA CAUSA. LAVORATRICI E LAVORATORI SOTTO PRESSIONE; Coop Alleanza 3.0 conferma chiusura di supermercati e iper il 25 aprile e il 1° maggio; Coop Alleanza 3.0: all’Ipercoop Colonne di Brindisi arrivano le pensiline fotovoltaiche. Coop Alleanza 3.0 risponde alla crisi in M.O, già 11 milioni per calmierare prezzi (2)L'attenzione ai Soci, che ha spinto la Cooperativa a investire in vantaggi esclusivi 160 milioni nel 2025, ha anche portato a garantire una remunerazione media del prestito sociale pari all'1,5% (ris ... ansa.it COOP ALLEANZA 3.0, BILANCIO 2025. TROMBONE: MIGLIORANO I NOSTRI DATINel video l’intervista a Domenico Livio Trombone, Presidente Coop Alleanza 3.0 Si chiude con un trend in crescita il 2025 di Coop Alleanza 3.0, ma la crisi in Medio Oriente getta ombre sul 2026. Il gr ... tvqui.it Il 25 aprile e 1 maggio Coop Alleanza 3.0 chiude 'per scelta' i punti vendita. Chiusura 'per celebrare le feste come momenti vivi da condividere' #ANSA - facebook.com facebook Il 25 aprile e 1 maggio Coop Alleanza 3.0 chiude 'per scelta' tutti i negozi. Chiusura 'per celebrare le feste come momenti vivi da condividere' #ANSA x.com