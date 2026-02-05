Betsson registra ricavi da 1,2 miliardi e utile di 180 milioni nel 2025 con sponsor dell’Inter

Betsson chiude il 2025 con risultati record. La società di scommesse online ha raggiunto ricavi di 1,2 miliardi di euro e un utile di 180 milioni, grazie anche all’accordo con l’Inter. I numeri sono superiori alle attese e confermano la crescita continua del settore. La notizia arriva a pochi mesi dalla pubblicazione dei dati ufficiali, lasciando intendere che il contratto con la squadra nerazzurra ha portato benefici concreti.

**Betsson chiude il 2025 con 1,2 miliardi di ricavi e un utile di 180 milioni, grazie al contratto con l’Inter** È il 5 febbraio 2026, e la notizia arriva con un colpo di scena: Betsson, la società leader nel settore delle scommesse online, ha registrato un bilancio 2025 che tocca il miliardo e 197 milioni di euro di ricavi, con un utile netto di 182,4 milioni di euro. Una cifra che, pur essendo lievemente inferiore rispetto al 2024, conferma l’andamento positivo della compagnia, che nel frattempo ha ampliato la propria influenza nel mondo dello sport, passando da un accordo con Paramount+ a un impegno diretto e significativo con il club nerazzurro.🔗 Leggi su Ameve.eu

