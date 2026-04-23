Controlli sugli interventi Pnrr l’Ausl | Tutto ok alla Casa della comunità di Borgonovo

Recentemente è stato completato con esito positivo l’ultimo controllo sugli interventi finanziati attraverso i fondi del Pnrr presso la Casa della Comunità di Borgonovo. La verifica, condotta da un tecnico indipendente, ha riguardato le opere di ristrutturazione e miglioramento dell’edificio, segnando un passaggio cruciale nel processo di sviluppo del progetto. La struttura continua a procedere secondo i piani stabiliti, senza rilevare criticità durante il controllo.

Il nuovo volto della Casa della Comunità di Borgonovo prende sempre più corpo. Nei giorni scorsi si è conclusa con esito positivo la verifica effettuata dal tecnico indipendente incaricato dei controlli sugli interventi finanziati con risorse Pnrr, passaggio fondamentale nel percorso di sviluppo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Leggi anche: Voghiera, ecco la nuova Casa di comunità dell’Ausl Pnrr ed edilizia scolastica: la Città metropolitana fa il punto sugli interventiSono 12 gli interventi conclusi, mentre 9 devono ancora essere ultimati: questo lo stato dell'arte degli interventi finanziati dal Pnrr per... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Attivati un Ospedale e una Casa della Comunità presso il Presidio a Ponderano; Silenzio assenso e SCIA, novità nel dl PNRR 2026: regole, tempi e controlli; Il decreto PNRR 2026 è legge: in Gazzetta Ufficiale le nuove regole su appalti, scadenze e controlli; Decreto PNRR 2026: novità su silenzio assenso in edilizia, Conferenza Servizi veloce, SCIA, incentivi energia. Pnrr: a Reggio Emilia interventi per 112 milioni, oltre l’80% conclusiREGGIO EMILIA – Il Comune di Reggio ha fatto il punto sugli interventi targati Pnrr, in vista della scadenza del prossimo 30 giugno: interventi per 112 milioni di euro complessivi. Ben 62 interventi d ... reggionline.com Riunita la Commissione sull'attuazione del Pnrr Missione 6Si è riunita questa mattina la Commissione speciale sull'attuazione del Pnrr Missione 6: Salute, presieduta dal consigliere regionale Stefano Lisci, per fare il punto della situazione degli interventi ... ansa.it Rodi Garganico, inaugurato lo sportello antiviolenza nella Casa della Comunità - facebook.com facebook Attoniti e addolorati i vicini di casa della donna che, a Catanzaro, si è gettata dal balcone con i tre figli. Sopravvissuta la bimba più grande, gravissima in ospedale. @TgrRaiCalabria rainews.it/tgr/calabria rainews.it/tgr/news x.com