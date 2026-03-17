Voghiera ecco la nuova Casa di comunità dell’Ausl

A Voghiera nasce una nuova Casa di comunità dell’Ausl, un progetto che prevede un investimento di 2 milioni e 200mila euro. La struttura sarà realizzata per offrire servizi sanitari e assistenziali alla popolazione locale. L’intervento riguarda la costruzione o riqualificazione di un edificio destinato a ospitare queste attività. La realizzazione della struttura è in fase di avvio.

Un progetto per la realizzazione di una casa di comunità a Voghiera. L’intervento prevede una cifra di 2 milioni e 200mila euro. "Voghiera rappresenta un caso esemplare di co-progettazione tra istituzioni, così da offrire alla popolazione servizi di qualità e di prossimità", queste le parole di Nicoletta Natalini, direttrice generale dell’Azienda Usl, alla visita congiunta al cantiere della casa della comunità di Voghiera. Ieri mattina, infatti, la direttrice, insieme a Marilena Bacilieri (direttrice del Distretto Nord), Giovanni Peressotti (direttore del dipartimento Tecnico) e l’amministrazione comunale di Voghiera, ha fatto visita all’immobile dismesso dell’ex scuola elementare cittadina, oggetto di lavori per la realizzazione di una nuova struttura ospedaliera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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