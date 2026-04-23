Controlli in un' azienda agricola denunciato il titolare | mancano le misure di primo soccorso

Durante un controllo presso un'azienda agricola in provincia di Fondi, è stato denunciato in stato di libertà un uomo di 63 anni, titolare dell’attività. Le ispezioni hanno evidenziato l’assenza delle misure di primo soccorso previste dalla legge, portando all’intervento delle autorità competenti. Nessun altro dettaglio è stato reso noto riguardo all’operazione o alle eventuali conseguenze per l’azienda.

Un accesso ispettivo all'interno di un'azienda agricola di Fondi ha portato alla denuncia in stato di libertà di un uomo, 63enne del luogo, titolare dell'impresa.I carabinieri della tenenza locale, intervenuti insieme ai militari del nucleo ispettorato del lavoro e sotto la direzione.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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