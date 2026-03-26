Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono state pubblicate le istruzioni per la compilazione del modello 7302026, relativo alle spese sostenute nel 2025. Il documento include le modalità di inserimento delle detrazioni per spese mediche e sanitarie, con indicazioni precise sui documenti da conservare e sui campi da compilare. La guida intende facilitare i contribuenti nella compilazione corretta del modello.

Le istruzioni per la compilazione del modello 730-2026 relativo al periodo d’imposta 2025 pubblicate sul sito dell’Agenzia Entrate (“ agenziaentrate.gov.it ”) dedicano particolare attenzione al tema delle detrazioni per le spese mediche sostenute dai contribuenti per sé stessi o i loro familiari. L’attenzione dell’AE è giustificata dal fatto che tante sono le ipotesi di spese detraibili, se consideriamo che esistono le spese sanitarie ordinarie, per patologie esenti e, ultime ma non meno importanti, quelle per persone con disabilità o non vedenti. Analizziamo la fattispecie in dettaglio. Resta aggiornatoa sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

© Leggioggi.it - Dichiarazione 730/2026: tutte le detrazioni per le spese mediche e sanitarie

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