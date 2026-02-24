Al Modus Claudia de Candia porta in scena Agrumi e il mito della madre perfetta

Claudia de Candia porta in scena “Agrumi” al Modus Claudia de Candia interpreta il mito della madre perfetta, affrontando temi legati all’identità femminile. La rappresentazione si svolge al Teatro degli OrtiModus di piazza Orti di Spagna, nell’ambito della rassegna Tu Donna. Lo spettacolo, in programma venerdì 27 febbraio alle ore 21, coinvolge il pubblico con una narrazione intensa e coinvolgente. La serata promette emozioni forti e riflessioni profonde.

Nuovo appuntamento al Teatro degli OrtiModus di piazza Orti di Spagna con la Rassegna Tu Donna che propone venerdì 27 febbraio alle ore 21 lo spettacolo “Agrumi”. Scritto e interpretato da Claudia de Candia per la regia di Umberto Terruso. Dopo il debutto al FringeMI Festival di Milano, “Agrumi” continua il suo percorso portando in scena un tema tanto universale quanto ancora poco raccontato con onestà: la maternità. Una neomamma si ritrova travolta da una rabbia nuova, improvvisa, che la costringe a fermarsi, a guardarsi dentro, a chiedersi chi è diventata. È possibile diventare madre restando anche donna, figlia, compagna, amica, persona? Come si sopravvive alla solitudine, alla pressione sociale, al confronto continuo con modelli irraggiungibili. 🔗 Leggi su Veronasera.it

