Vinitaly il Sannio porta l’EnoArte e il mito di Assteas | trentatrè aziende pronte a raccontare il territorio

Alla 58ª edizione di Vinitaly, il Sannio si presenta con trentatre aziende pronte a rappresentare il proprio territorio attraverso l’EnoArte e il mito di Assteas. Il Sannio Consorzio Tutela Vini ha scelto di comunicare le proprie radici e la propria identità, sottolineando l’importanza delle emozioni legate alla terra e alla tradizione. L’evento si svolge in un contesto dedicato alla promozione e alla valorizzazione dei vini e del patrimonio culturale locale.

Tempo di lettura: 6 minuti “Nel Sannio coltiviamo emozioni: le radici di un’identità, la bellezza di un territorio”, non è solo uno slogan ma il manifesto con cui il Sannio Consorzio Tutela Vini si presenta alla 58esima edizione del Vinitaly. Dal 12 al 15 aprile (Padiglione Campania – Area Sannio – Stand 69-70), trentatré aziende del territorio saranno protagoniste di un racconto che unisce Enoturismo, Sostenibilità e Tracciabilità. Il filo rosso della trasferta veronese sarà il binomio Vino e Arte con l’EnoArte di Elisabetta Rogai che dipingerà in diretta con i vini sanniti e “Il viaggio nel simposio di Assteas”, un omaggio al celebre cratere del “Ratto di Europa” custodito a Montesarchio (Bn) nel Museo archeologico nazionale del Sannio caudino e definito “il vaso più bello del mondo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vinitaly, il Sannio porta l’EnoArte e il mito di Assteas: trentatrè aziende pronte a raccontare il territorio Al Vinitaly il Consorzio di Tutela dei Vini di Valtellina racconta un territorio unico tra Nebbiolo e innovazioneIl Consorzio di Tutela dei Vini di Valtellina rinnova la propria presenza a Vinitaly con alcune iniziative volte a valorizzare e a raccontare... Leggi anche: Benevento, il 25 febbraio si terrà il Sannio Top Wines 2026: le aziende premiate Si parla di: Irpinia Sannio, a Vinitaly 101cantine della Regione Campania, masterclass e focus su enoturismo e realtà virtuale. Il Sannio porta l’EnoArte e il mito di Assteas al 58° Vinitaly: trentatré aziende pronte a raccontare il territorioNel Sannio coltiviamo emozioni: le radici di un’identità, la bellezza di un territorio, non è solo uno slogan ma il manifesto con cui il Sannio Consorzio Tutela Vini si presenta alla 58esima edizion ... ntr24.tv Irpinia e Sannio protagonista a ‘Vinitaly 2026’: oltre cento cantine unite in un progetto integratoTra gli appuntamenti in programma, tre Masterclass con firme di rilievo internazionale, focus su enoturismo, nuove generazioni del vino e realtà virtuale. Il C ... teleradio-news.it