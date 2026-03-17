Bonus moto e motorini al via fino a 4.000 euro di contributi | requisiti chi può richiederlo e come fare domanda

Da oggi, mercoledì 18 marzo, è possibile prenotare il bonus moto e motorini, con contributi fino a 4.000 euro. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato che l’incentivo si rivolge a chi acquista ciclomotori e motocicli, specificando i requisiti necessari e le modalità di richiesta. Le prenotazioni sono aperte e le domande si possono presentare attraverso procedure indicate dal ministero.