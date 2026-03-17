Bonus moto e motorini al via fino a 4.000 euro di contributi | requisiti chi può richiederlo e come fare domanda
Da oggi, mercoledì 18 marzo, è possibile prenotare il bonus moto e motorini, con contributi fino a 4.000 euro. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato che l’incentivo si rivolge a chi acquista ciclomotori e motocicli, specificando i requisiti necessari e le modalità di richiesta. Le prenotazioni sono aperte e le domande si possono presentare attraverso procedure indicate dal ministero.
Partiranno da oggi, mercoledì 18 marzo, le prenotazioni per l'ecobonus per ciclomotori e motocicli. L'incentivo, spiega il Mimit, è rivolto a chi acquista veicoli. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Articoli correlati
Bonus moto e motorini, fino a 4.000 euro di contributi: requisiti, chi può richiederlo e come fare domandaPartiranno da oggi, mercoledì 18 marzo, le prenotazioni per l'ecobonus per ciclomotori e motocicli.
Ecobonus scooter e moto, fino a 4.000 euro di contributi: requisiti, chi può richiederlo e le prenotazioniPartiranno da domani, 18 marzo, le prenotazioni per l'ecobonus per ciclomotori e motocicli.
Altri aggiornamenti su Bonus moto
Temi più discussi: Bonus moto e motorini al via, fino a 4 mila euro di incentivi: a chi spetta; Scooter e moto 2026, prenotazione ecobonus al via da oggi: fino a 4mila euro di incentivo; Bonus per moto e scooter da oggi, fino a 4mila euro: vale solo per 7 categorie; Ecobonus, al via le domande per ciclomotori e motocicli elettrici o ibridi: fino a 4mila euro di incentivi, ecco come fare.
Bonus 2026 per moto e motorini, via libera: fino a 4mila euro di incentivo. Chi ci guadagnaVia libera al bonus 2026 per moto e motorini. A partire da oggi, mercoledì 18 marzo 2026, dalle ore 12, prendono il via le prenotazioni per accedere agli ... affaritaliani.it
Bonus moto e motorini al via, fino a 4 mila euro di incentivi: a chi spettaAl via da oggi, 18 marzo, le prenotazioni per l'ecobonus dedicato a ciclomotori e motocicli. L'incentivo, spiega il ministero delle Imprese e del Made in Italy, è rivolto a chi acquista un nuovo veico ... tg24.sky.it
Bonus moto e motorini, da oggi al via: fino a 4mila euro - facebook.com facebook
Bonus moto e motorini al via, fino a 4 mila euro di contributi. Disponibili 30 milioni; da domani le prenotazioni per i concessionari #ANSAmotori #ANSA x.com