Il dibattito sul decreto sicurezza continua a suscitare polemiche, con alcuni sostenitori che affermano che la norma impone agli avvocati di adottare comportamenti non etici. Un video diffuso mostra una dichiarazione di un esponente politico in cui si afferma che la legge costringerebbe gli avvocati a pratiche come la corruzione e il patrocinio infedele. La discussione si concentra sulle implicazioni legali e morali di questi presunti obblighi.

(Agenzia Vista) Roma, 22 aprile 2026 "Ora questa norma a cosa costringe l'avvocato? In pratica è come se il vostro avvocato, con cui avete un rapporto fiduciario, venga contattato dal vostro avversario in giudizio che gli promette e addirittura gli consegna dei soldi per convincerlo a farvi aderire a una soluzione che è contraria, in ipotesi, ai vostri interessi di cliente. Sapete una fattispecie del genere come si chiama? Ricorre in due reati. Il reato di patrocinio infedele e di corruzione. È quello che avete fatto", così il leader del M5S Giuseppe Conte intervenendo in Aula alla Camera sul voto sulla fiducia posta dal Governo al decreto Sicurezza.🔗 Leggi su Open.online

Conte su Dl sicurezza: Governo costringe gli avvocati a corruzione e patrocinio infedele

Notizie correlate

Leggi anche: Dl Sicurezza, Conte: "Costringete gli avvocati a patrocinio infedele e corruzione"

Leggi anche: Conte su dl Sicurezza: Cittadini meno sicuri, il Governo ha fallito – Il video

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Conte su dl Sicurezza: Cittadini meno sicuri, il Governo ha fallito; Dl sicurezza, sì alla fiducia. Cdm venerdì per correggere la norma migranti. Conte attacca Meloni; Conte su dl Sicurezza: Cittadini meno sicuri, il Governo ha fallito; Opposizioni in rivolta sul Decreto Sicurezza: Testo incostituzionale, fermatevi.

Conte su dl sicurezza: Governo costringe gli avvocati a corruzione e patrocinio infedele – Il video(Agenzia Vista) Roma, 22 aprile 2026 Ora questa norma a cosa costringe l'avvocato? In pratica è come se il vostro avvocato, con cui avete un rapporto fiduciario, venga contattato dal vostro ... msn.com

Conte su Dl sicurezza: Governo costringe gli avvocati a corruzione e patrocinio infedele(Agenzia Vista) Roma, 22 aprile 2026 Ora questa norma a cosa costringe l'avvocato? In pratica è come se il vostro avvocato, con cui avete un rapporto fiduciario, venga contattato dal vostro avversari ... la7.it

Antonio Conte può lasciare Napoli: i dettagli. - facebook.com facebook

Pastore a Radio Tutto Napoli: "Ciclo Conte finito, ma troverà di meglio De Bruyne non si è adattato al gioco..." x.com