Il leader di un partito ha commentato con sorpresa e rabbia una nuova disposizione inserita in un decreto legge, definendola incredibile e surreale. Ha accusato gli autori di questa norma di costringere gli avvocati a pratiche di patrocinio infedele e di favorire la corruzione. La sua presa di posizione si è concentrata sulla criticità del provvedimento, senza però precisare i dettagli della norma o i soggetti coinvolti.

“Ci siete riusciti. Ci avete davvero stupito con questa norma che avete inserito in questo decreto, qualcosa di incredibile. di surreale. Ancora ieri Giorgia Meloni però ha precisato è una norma di buonsenso. Allora, ricapitoliamo. Spieghiamolo bene a tutti. Credo che anche a voi colleghi della maggioranza sia capitato di andare da un avvocato, cercare un avvocato per riparare i torti che avete subito, per cercare difesa e protezione per le vostre ragioni. E che cosa avete cercato in quell’avvocato? Comprensione, lealtà, diligenza, massima attenzione per difendere le vostre ragioni. Ora questa norma a cosa costringe l’avvocato? In pratica è...🔗 Leggi su Lapresse.it

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Dl Sicurezza, Conte: Costringete gli avvocati a patrocinio infedele e corruzione

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