Il mondo del calcio italiano si avvia verso una fase di cambiamenti significativi con possibili revisioni nelle panchine delle principali squadre. Dopo le recenti tensioni tra l’allenatore e il club partenopeo, si parla di una rottura vicina e di un futuro che potrebbe coinvolgere anche altri club di prima fascia, tra cui la Roma. La finestra estiva del 2026 si prospetta come un momento cruciale per le decisioni tecniche.

Il mercato allenatori della Serie A si prepara a una ristrutturazione radicale nella finestra estiva 2026. Antonio Conte, dopo il biennio al Napoli, valuta l’addio anticipato ai partenopei, innescando un effetto domino che coinvolge direttamente Roma, Milan e la Nazionale Italiana. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il futuro della panchina giallorossa è diventato il fulcro delle manovre stagionali a causa della rottura interna a Trigoria. Il rapporto tra Gian Piero Gasperini e la proprietà della Roma è ai minimi storici dopo una sola stagione. Le tensioni accumulate con il direttore dell’area tecnica, Claudio Ranieri, hanno accelerato il processo di separazione forzata, rendendo precario il progetto tecnico avviato l’estate scorsa.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Conte-Napoli, rottura vicina: per il futuro c’è anche la Roma

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