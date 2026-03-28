Lukaku-Napoli rottura vicina | il club prepara la stretta

Il rapporto tra il calciatore e il club sembra essere in crisi, con segnali di rottura imminente. Secondo fonti vicine alla società, si stanno definendo le ultime decisioni per la risoluzione del contratto. La situazione si è aggravata nelle ultime settimane e al momento non si escludono ulteriori sviluppi nelle trattative.

Il rapporto tra Romelu Lukaku e il Napoli vive ore pesantissime. Dopo giorni di tensione, il club ha scelto una linea rigida. E adesso la distanza tra le parti appare sempre più profonda. A ricostruire il quadro è La Gazzetta dello Sport. Al centro della vicenda c’è la decisione dell’attaccante di restare ad Anversa per allenarsi con un preparatore personale. Una scelta che si è sovrapposta alle ultime sedute previste dal club e che non sarebbe stata autorizzata. Da qui nasce lo strappo. La società, secondo questa lettura, non intende fare eccezioni. Il messaggio inviato al giocatore è netto. Nessuna deroga. Nessun trattamento speciale. Se... 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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