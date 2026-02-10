Allarme Napoli il big preoccupa Conte | salta anche la Roma?

Il Napoli si prepara con cautela alla partita di domenica sera contro la Roma al Maradona. La squadra di Spalletti vuole dimenticare le recenti difficoltà e mettere in cassaforte i tre punti, ma l’attenzione si concentra anche sul possibile assente di spicco. Antonio Conte, allenatore della Roma, ha espresso preoccupazione per le condizioni di uno dei suoi giocatori chiave, alimentando l’incertezza sulla sua presenza in campo. La sfida si annuncia più incerta del previsto, con i tifosi che aspettano di capire se il big match potrà essere giocato al completo.

Il Napoli prepara con cautela il prossimo big match di campionato contro la Roma, in programma al Maradona domenica sera. Tengono banco le condizioni fisiche di Scott McTominay, ancora alle prese con un'infiammazione che ne mette in dubbio l'impiego. McTominay in dubbio per la Roma? Le ultime. Secondo quanto riportato da Il Mattino, in casa Napoli la situazione legata al centrocampista scozzese richiede massima prudenza. L'infiammazione accusata dal giocatore sembra essere più seria rispetto al passato, e i medici hanno suggerito di non forzare. Antonio Conte, nonostante la tentazione di rischiarlo, ha scelto di non forzare i tempi, rimandando ogni valutazione definitiva.

In vista del prossimo big match tra Inter e Napoli, l’assenza di uno dei giocatori chiave degli azzurri rappresenta un’importante perdita.

