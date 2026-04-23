Un'azienda di distribuzione alimentare ha annunciato un'iniziativa all’interno del proprio piano di sostenibilità, finalizzata a promuovere stili di vita più sani. La promozione si realizza attraverso progetti di comunicazione coinvolgendo fornitori e professionisti del settore, con l’obiettivo di incentivare abitudini alimentari corrette tra i consumatori. L’obiettivo dell’azienda è integrare questa strategia nel proprio percorso di responsabilità sociale.

Roma, 23 apr. (AdnkronosLabitalia) - “È un'iniziativa per noi fondamentale, che si inserisce nel nostro piano di sostenibilità, che ha tra gli obiettivi la promozione di stili di vita sani e corretti attraverso progetti di comunicazione insieme ai nostri fornitori e a esperti di settore. In questo percorso abbiamo trovato in Diageo un partner fortemente allineato, che ha evidenziato l'importanza e la rilevanza sociale di questo tipo di iniziative. L'obiettivo è infatti quello di parlare in maniera chiara ai nostri consumatori, trasferendo l'importanza di essere informati e di adottare scelte e comportamenti consapevoli e responsabili rispetto al consumo di alcol”.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Consumi, Bacchiega (Esselunga): "Promozione stili di vita sani è parte nostro piano di sostenibilità"

Notizie correlate

'Bici in Comune': promozione di sani stili di vita tra didattica, sport e infrastrutture ciclabiliA completamento del Progetto, sarà inoltre riqualificato un tratto di pista ciclabile comunale, parte della ciclovia ‘Ven-To’, particolarmente...

Leggi anche: Sovrappeso 1 bimbo su 3, i consigli dei pediatri per stili di vita sani