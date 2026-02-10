sovrappeso 1 bimbo su 3 i consigli dei pediatri per stili di vita sani

Un bambino su tre in Italia ha problemi di peso. I pediatri lanciano l’allarme e suggeriscono di adottare stili di vita più sani fin dalla tenera età. La lotta contro l’obesità infantile parte da piccoli cambiamenti quotidiani, come una dieta equilibrata e più movimento.

Roma, 10 feb. (Adnkronos Salute) - Rappresenta uno dei pilastri fondamentali per la salute dei più piccoli, per la prevenzione dell'obesità e di altre malattie croniche future. E' la A di 'Alimentazione corretta', il nuovo episodio del vodcast 'Le 6 A - La salute si costruisce da piccoli', realizzato da Adnkronos in collaborazione con la Società italiana di pediatria (Sip), online da oggi sui canali YouTube, Spotify e nella sezione Podcast di adnkronos.com. Secondo i dati del sistema di sorveglianza 'Okkio alla Salute' dell'Istituto superiore di sanità, in Italia 1 bambino su 3 presenta problemi di sovrappeso o obesità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Al Policlinico prende avvio il progetto Shield, una piattaforma digitale dedicata alla lotta contro l'obesità.

