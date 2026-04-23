Consultivest con il brivido Jesi si arrende nel finale

Nella partita tra Consultivest Loreto e Jesi, la squadra di casa ha vinto con il punteggio di 84-80, dopo una rimonta negli ultimi minuti. Tra i migliori realizzatori di Loreto ci sono stati Valentini con 28 punti, seguito da Delfino con 14 e Pillastrini con 12. Jesi ha mostrato una buona resistenza, ma ha subito il sorpasso finale. La gara si è svolta in un clima di grande equilibrio e tensione.

CONSULTINVEST LORETO 84 GENERAL CONTRACTOR JESI 80 CONSULTINVEST LORETO: Valentini 28, Delfino 14, Morandotti 11, Pillastrini 12, Tognacci 11, Sgarzini 3, Aglio 4, Graziani 1, Lomtazde, Del Prete ne, Terenzi ne, Macchniz. All. Ceccarelli. GENERAL CONTRACTOR: Palsson 26, Piccone 13, Maglietti 10, Nicoli 10, Bruno 11, Toniato 10, Buscarini, Del Sole, Tamiozzo, Fokou, Egbende. Parziali: 20-15, 23-16, 19-18 22-31 Il derby va alla Consultinvest che con questi due punti consolida la terz’ultima posizione: i playout sono matematici. Ma manca un’ultima giornata, ancora in casa domenica alle 18 con Caserta. Se Pesaro vince e si succedono una serie di incastri si può ancora raggiungere la salvezza diretta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Consultivest con il brivido. Jesi si arrende nel finale Notizie correlate Un'ottima Apu si arrende nel finale, sconfitta in casa della VirtusUn canestro impossibile di Vildoza ha condannato i bianconeri, che non hanno arretrato di fronte alla corazzata Bologna nonostante un inizio choc. Calcio Nel torneo internazionale “Pisa Cup“ in evidenza gli Allievi B di Cherubini. La Massese si arrende solo in finale. Troppo forte il Cenisia TorinoSi è tolta una bella soddisfazione la squadra Allievi B della Massese (annata 2010) che è riuscita ad arrivare in finale nel Torneo Internazionale...