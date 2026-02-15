Un' ottima Apu si arrende nel finale sconfitta in casa della Virtus

L'Apu si è arresa nella sfida contro la Virtus, un risultato deciso dall’ultimo tiro di Vildoza. L’argentino ha messo a segno un canestro da distanza lunga a pochi secondi dalla sirena, eliminando la speranza dei friulani di portare a casa la vittoria. La squadra di casa ha lottato duramente, ma alla fine è mancato quel dettaglio che avrebbe fatto la differenza.

Un canestro impossibile di Vildoza ha condannato i bianconeri, che non hanno arretrato di fronte alla corazzata Bologna nonostante un inizio choc. Bene Christon, Bendzius e Mekowulu, mentre Zoriks è un fantasma. Mercoledì i friulani sfideranno Brescia per continuare il sogno Final Eight È mancato di nuovo poco così. Questa volta è stato l'argentino Vildoza, con un tiro da 9 metri a pochi secondi dalla fine, a spegnere i sogni dei friulani. L'Apu non ha mai mollato la presa sui primi in classifica, nonostante l'inizio devastante delle V nere, che si sono portate sul +20 dopo appena 12 minuti di gioco.