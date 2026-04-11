Durante le festività pasquali si è svolto il torneo internazionale “Pisa Cup”, con gli Allievi B della Massese che sono riusciti a raggiungere la finale. La squadra ha perso contro il Cenisia Torino, che si è aggiudicata il titolo. La finale ha visto confrontarsi le due formazioni, dopo un percorso che ha visto le squadre affrontare diverse avversarie nel corso della competizione.

Si è tolta una bella soddisfazione la squadra Allievi B della Massese (annata 2010) che è riuscita ad arrivare in finale nel Torneo Internazionale “Pisa Cup“ che si è svolto durante le festività pasquali. La compagine di mister Cherubini ha concluso al primo posto il girone di qualificazione regolando con un netto 3 a 0 nella gara inaugurale gli svizzeri dello Chavannes Epenex. In gol sono andati Giovannetti, Menconi e Padula. Nel secondo incontro è stato battuto per 2 a 0 il Forte dei Marmi con un’autorete procurata da una punizione di Aiello e un gol di Biagi. Nell’ultimo match la Massese ha impattato per 1 a 1 contro il Calcio Bosto Varese con gol di Menconi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calcio Nel torneo internazionale “Pisa Cup“ in evidenza gli Allievi B di Cherubini. La Massese si arrende solo in finale. Troppo forte il Cenisia Torino

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