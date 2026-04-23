Consegnati sedici nuovi alloggi sociali già decine di richieste
Sono stati consegnati sedici nuovi alloggi sociali nel quartiere di viale Rovereto ad Arco, con l’obiettivo di offrire una soluzione alle famiglie che non riescono ad accedere al mercato immobiliare. Già decine di richieste sono state presentate per questi alloggi, che si inseriscono in un intervento volto a rispondere a un’emergenza abitativa ormai da anni nel territorio.
Sedici nuove case per provare a dare respiro a un’emergenza che da anni stringe il territorio. Ad Arco, in viale Rovereto, sono stati consegnati i nuovi alloggi di housing sociale destinati alle famiglie che non riescono ad accedere al mercato immobiliare. Un intervento atteso, che però si.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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