Conoscere il cyberbullismo le famiglie incontrano a scuola la Polizia postale

Lo scorso lunedì, nella scuola media “Benedetto Croce” di Forlì, si è svolto un incontro tra studenti, insegnanti e rappresentanti della Polizia postale. L’obiettivo era affrontare il tema del cyberbullismo, sensibilizzando sulle modalità di tutela online e sull’uso responsabile dei social network. L’appuntamento si inserisce in un percorso di educazione alla sicurezza digitale promosso dall’istituto.

La scuola media “Benedetto Croce”, dell’Istituto comprensivo 6 di Forlì, ha ospitato lunedì scorso un incontro con la Polizia postale dedicato alla prevenzione del cyberbullismo, alla sicurezza in rete e all’uso consapevole dei social network.L’iniziativa era rivolta ai genitori e rientra nelle.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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