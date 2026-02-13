Bullismo e cyberbullismo al Liceo Fulcieri gli studenti incontrano la Polizia Anche uno scherzo può cambiare la vita

Al Liceo Fulcieri di Piacenza, gli studenti hanno incontrato la Polizia per discutere di bullismo e cyberbullismo, motivati dall’aumento di episodi di molestie e insulti via social tra i loro coetanei. Durante gli incontri, la vice ispettrice Tamara Fanelli della Divisione Anticrimine ha spiegato come anche uno “scherzo” possa avere conseguenze drammatiche, cambiare la vita di qualcuno e lasciare segni indelebili. Un dettaglio che ha colpito gli studenti è stato il racconto di una vittima di cyberbullismo che ha deciso di cambiare scuola per paura, dopo mesi di insulti e minacce

Il confronto ha riguardato temi complessi come bullismo, cyberbullismo e uso consapevole delle tecnologie digitali, affrontati in modo chiaro e concreto grazie a esempi reali e dialogo diretto con gli studenti Può uno “scherzo” cambiare la vita di una persona? E siamo davvero consapevoli delle conseguenze delle azioni compiute da minorenni? Sono queste alcune delle domande al centro degli incontri tenuti dalla vice ispettrice Tamara Fanelli della Divisione Anticrimine, Ufficio Minori e Vittime Vulnerabili della Questura di Forlì, con tutte le classi seconde del liceo scientifico Fulcieri Paulucci.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Questa mattina all’istituto Veneziano-Novelli di Monreale si è svolto un incontro tra gli studenti e l’ispettore Luigi Lombardo.

