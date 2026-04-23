Al Fuorisalone di Milano, lo showroom Trussardi ha ospitato un evento dedicato al tema “Nautica & Lifestyle”, durante il quale è stata annunciata una collaborazione tra Confindustria Nautica e Trussardi Casa. Insieme, hanno anche presentato la settima edizione del Design Innovation Award, un riconoscimento legato al settore del design. La manifestazione ha coinvolto diversi professionisti e rappresentanti del settore, offrendo uno spazio di confronto e presentazione di novità.

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - Al Fuorisalone di Milano, lo Showroom Trussardi ha ospitato il talk “Nautica & Lifestyle”, durante il quale è stata annunciata la collaborazione tra Confindustria Nautica e Trussardi Casa e presentata la settima edizione del Design Innovation Award. L'evento, inserito nel calendario della Giornata Nazionale del Made in Italy 2026 promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha rappresentato un momento di confronto sul dialogo sempre più stretto tra nautica, lifestyle e design. “Nella storia di Trussardi - ha spiegato Alberto Racca, Ceo Trussardi e Gruppo Miroglio - ci sono due valori che hanno sempre guidato il nostro approccio.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Confindustria Nautica e Trussardi Casa avviano collaborazione per Salone Nautico Internazionale

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