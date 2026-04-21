Limonicoltura | Salvatore Aceto alla guida della Sezione economica di Confagricoltura Campania

Confagricoltura Campania ha annunciato la nomina di Salvatore Aceto a capo della Sezione economica, con l’obiettivo di rilanciare le filiere agricole locali. L'organizzazione ha deciso di concentrare le proprie attività sulla limonicoltura, puntando sulla Costiera Amalfitana come area strategica. Questa scelta mira a rafforzare il settore delle coltivazioni di limoni attraverso iniziative specifiche e interventi mirati nella regione.

Confagricoltura Campania accelera sul rilancio delle filiere identitarie e sceglie la Costiera Amalfitana per rafforzare il comparto della limonicoltura. Salvatore Aceto, esponente di una storica famiglia di produttori locali, è il nuovo Presidente della Sezione Economica Regionale dedicata al.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Giustizia: proposta Concetta Maiore alla guida della Corte d’Appello, Barbagallo presidente di sezione penale del TribunaleLa quinta commissione del Csm indica anche Rosa Raffa come procuratrice aggiunta a Reggio Calabria. Salvatore Castellano alla guida del dipartimento di Prevenzione dell’AspSalvatore Castellano ha ricevuto l’incarico di direttore del dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Amalfi e i suoi limoneti a Vinitaly; Campania, Amalfi e i suoi limoneti protagonisti a Vinitaly; Amalfi brilla al Vinitaly: i limoni IGP e l’agricoltura eroica di Aceto conquistano Verona. Visita a sorpresa di Elly Schlein. Limonicoltura, Confagricoltura Campania rilancia il settore: Aceto alla guida regionaleAlla guida della Sezione Economica Regionale dedicata al settore è stato nominato Salvatore Aceto, espressione di una storica ... agro24.it Alla guida della Sezione Economica Regionale dedicata al settore è stato nominato Salvatore Aceto, espressione di una storica famiglia di produttori locali. - facebook.com facebook #Cronaca #EnoGastroNautaNews Al Vinitaly i seminari “Radici Bio, Visione Mediterranea” e “GIAHS, FAO: le potenzialità del paesaggio”: tra i protagonisti anche il produttore amalfitano Salvatore Aceto x.com