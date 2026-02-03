Vannacci lascia la Lega vano il faccia a faccia con Salvini | riparte da Futuro Nazionale dopo nemmeno un anno

Vannacci lascia definitivamente la Lega. Dopo un confronto durato giorni, il generale ha deciso di uscire dal partito e ripartire con Futuro Nazionale, lasciando il seggio e i rapporti con Salvini. La separazione si formalizzerà nel consiglio federale convocato oggi alle 16.

Roberto Vannacci rompe con Matteo Salvini e con la Lega. Neanche un anno dopo l’adesione al Carroccio, il vicesegretario annuncerà il suo addio al partito dopo giorni di confronto col vicepremier e leader. La decisione sarà ufficializzata durante il consiglio federale leghista convocato per il pomeriggio di martedì 3 gennaio. “Se Vannacci deciderà davvero di disertare lasciando la Lega per fondare un nuovo partito, siamo certi si dimetterà anche da europarlamentare“, hanno fatto sapere da via Bellerio. L'addio di Vannacci alla Lega e il messaggio a Salvini Tutto si deciderà nel consiglio delle 16 Futuro Nazionale, il nuovo partito del generale Vannacci Vannacci era entrato nella Lega meno di un anno fa L’addio di Vannacci alla Lega e il messaggio a Salvini “Ti voglio bene, ma la mia strada è un’altra”, avrebbe detto Vannacci a Salvini confermando la decisione di lasciare il partito. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Il generale Vannacci, con il suo movimento “Futuro Nazionale”, ha annunciato di voler raggiungere il 20% alle prossime elezioni.

Roberto Vannacci lascia la Lega.

VANNACCI PRONTO A FONDARE IL SUO PARTITO IN STILE AFD. SALVINI DELUSO: FUORI C'E IL DESERTO

Vannacci lascia la Lega, l'ultimatum di Salvini e la sfida alla Meloni: ecco perché esce dal CarroccioDa giorni aveva varcato il Rubicone. Roberto Vannacci non è un generale della Lega. Non più. Vuole le sue truppe e il suo partito. Futuro Nazionale. Il tricolore nel simbolo ... ilmattino.it

Vannacci lascia la Lega: a breve l’annuncio dopo l’incontro con SalviniRoberto Vannacci lascia la Lega. La decisione verrà formalizzata nelle prossime ore. Sarebbe questo l'esito dell'incontro avuto con il leader e vicepremier Matteo Salvini ieri, secondo quanto ... fanpage.it

L’europarlamentare ha da poco depositato un suo simbolo “Futuro nazionale” - facebook.com facebook

FUTURO NAZIONALE: NON VI FIDATE DEI TAROCCHI. Pagine recentemente apparse sui social e gruppi telegram riferibili a "Futuro Nazionale", non sono espressione del sottoscritto né di persone a me vicine. Se deciderò di aprire canali social in tal senso, x.com