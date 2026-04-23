Confindustria Benevento al via il Pmi Day degli Imprenditori | la prima tappa è Erbagil

Inizia il Pmi Day organizzato dagli imprenditori di Benevento, con la prima tappa presso l’azienda Erbagil. L’evento si concentra sull’importanza di creare reti tra le imprese, un aspetto considerato fondamentale per favorire la crescita, l’innovazione e mantenere la competitività sul mercato. La manifestazione coinvolge diversi imprenditori locali che partecipano a incontri e attività dedicate a questo obiettivo.

Fare rete non è solo una scelta vantaggiosa, ma una necessità per le imprese che vogliono crescere, innovare e restare competitive. Da questi presupposti prende il via l’iniziativa “Pmi Day degli Imprenditori”, promossa da Piccola Industria Confindustria Benevento, che nasce per dare avvio a uno dei pilastri del programma di presidenza di Clementina Donisi: la “fidelizzazione”, intesa come costruzione e rafforzamento di relazioni capaci di generare nuovi modelli di business attraverso la conoscenza diretta delle imprese. Ad aprire il ciclo di incontri è Erbagil S.r.l., azienda fondata nel 2009 con sede a Guardia Sanframondi, attiva nel settore della cosmetica e dei dispositivi medici.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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